Ретривер Руби пополнила кинологическую команду аэропорта Симферополь

Щенка будет тренировать личный кинолог. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

В кинологической службе аэропорта Симферополь пополнение – на службу прибыл двухмесячный щенок новошотландского ретривера по кличке Руби. Пес приехал в Крым из московского питомника.

- Сейчас щенок проходит курс адаптации к новым для себя условиям: знакомится с сослуживцами и бытом. В ближайшее время Руби под руководством личного кинолога начнет подготовку по курсу послушания, а затем обучение по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, - рассказали в пресс-службе аэропорта воздушной гавани.

Сейчас щенок проходит курс адаптации к новым для себя условиям. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Перед началом службы в кинологическом подразделении пес должен сдать перечень необходимых экзаменов. Планируется, что это Руби сможет сделать осенью 2022 года.

Осенью Руби сдаст экзамены для допуска к работы в кинологической службе. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Кинологическая служба в симферопольском аэропорту появилась в 2004 году. В ней на сегодня служит больше десяти собак разных пород. Животные натренированы на поиск взрывоопасных веществ, боеприпасов и оружия.

В 2018 году в аэропорту поселилась собака-талисман по кличке Алиса. Позже у нее появилась собственная страница в Instagram.

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