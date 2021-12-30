Глава администрации Раздольного подал в отставку

Своих кресел лишились главы двух администраций - Симферополя и Раздольного Фото: архив "КП"

Вслед за главой администрации Симферполя своей должности за невыполненные проекты лишился глава администрации Раздольненского сельского поселения Павел Чернявский. О этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- По Раздольному принято решение - глава Разольненского поселения написал заявление. Не отработана парковая территория, - пояснил он.

Аксенов добавил, что глава администрации Симферополя Валентин Демидов также признал свои ошибки и, как руководитель, «поступил мужественно» - написал заявление об отставке.

Других кадровых решений по итогам выполнения госпрограмм на 2021 год не будет.

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