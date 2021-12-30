Глава Крыма оценил работу правительства на «троечку»

Правительство Крыма получило от главы оценку "удовлетворительно" Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов поставил «удовлетворительно» работе правительства региона в уходящем году. Об этом он сообщил в ходе заседания Совмина.

- Все хорошо с идеями, но сложности с исполнением, - подчеркнул он. - Если эту тенденцию преодолеем, дальше будет гораздо легче.

В целом в этом году по республиканским и государственным программам реализовано больше 4 тысяч мероприятий, что выше показателей 2020 года.

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