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Здоровье30 декабря 2021 8:45

Аксенов уверен в очередной вспышке коронавируса в Крыму

Задача избежать массовых заражений
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
После новогодних каникул заболеваемость пойдет в рост

После новогодних каникул заболеваемость пойдет в рост

Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об очередном подъеме заболеваемости коронавирусом по окончании новогодних праздников. Об этом он сообщил на штабе по реализации государственных программ.

- Ситуация не ушла, хоть у нас количество(заболеваний) снизилось существенно, - отметил он. - Надо готовится к тому, что рост все равно после праздников будет по объективным и субъективными причинам.

Все праздничные дни в Крыму будут работать пункты вакцинации. Сейчас привито 64% от взрослого населения региона.

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