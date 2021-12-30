Постпред Крыма оценил возможность провокаций со стороны Украины в новогодние праздники

Постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Фото: пресс-служба правительства РК

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал риск возможных провокаций со стороны Украины в новогодние праздники. Он подчеркнул, что таким образом киевская власть только испортит праздники собственному народу, ведь после них напряжение «может резко возрасти во всем регионе». Такое мнение постпред выразил в интервью газете «Известия».

Мурадов считает, что Украина и страны НАТО в ближайшем будущем могут повторить провокации в Черном море.

- Юридическим обоснованием агрессивных действий Запада в регионе» стала «Крымская платформа», продвигаемая властями Украины как инструмент по «деоккупации полуострова, - отметил постпред.

По мнению Георгия Мурадова, после принятия «Крымской платформы» уровень напряженность существенно вырос. Об этом свидетельствуют диверсии, происходившие в акватории Черного моря, самолеты НАТО, которые зафиксировали в воздушном пространстве вблизи Крыма.

Постпред подчеркнул, что сдерживающим фактором оказались предложения России в адрес США и НАТО.

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