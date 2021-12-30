Треть денег правительства Москвы на благоустройство городов Крыма остались в казне

Благоустройство превратилось в разруху дворов Симферополя и Керчи Фото: Анна КИРИЕНКО

По итогам года 700 миллионов из 2,2 миллиардов рублей от правительства Москвы на благоустройство городов Крыма остались в казне. Об этом сообщил министр ЖКХ Сергей Донец.

- На текущий момент не завершены 24 придомовые территорииь- 12 в Керчи и 12 в Симферополе. Эти территории не приняты Роскапстроем и оплата по ним не проведена, - отметил Донец. - Не завершены 3 общественные территории в Керчи и площадь Ленина в Симферополе. У Евпатории есть обязательства до 15 января завершить 3 общественные территории.

Не подписаны акты ремонта придомовых территорий, начиная с 2020 года. Вместо ушедшего в отставку главы администрации Симферополя Валентина Демидова завершать благоустройство дворов поручено лично министру ЖКХ Донцу.

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