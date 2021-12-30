Аксенов оценил важность развития индустриального парка в Джанкое

Соглашения по реализации проекта должны подписать летом 2022 года. Фото: пресс-служба Корпорации развития Республики Крым

Создание и развитие индустриального парка в Джанкое важный проект для Крыма. Такое заявление сделал глава республики во время заседания Совета по улучшению инвестиционного климата.

Аксенов подчеркнул, что Джанкой - это важный транспортный и перевалочный узел и перспективы его развития очевидны.

- Интерес у крупных игроков есть. Мы заинтересованы кровно в развитии севера Крыма, - отметил Аксенов.

Уже проведена работа по восстановлению инженерной инфраструктуры Джанкойского машиностроительного завода, где будет базироваться парк.

Замгендиректора Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев отметил, что уже есть договоренность о подписании к началу июля 2022 года соглашений по реализации проектов и ведению хозяйственной деятельности.

- Ожидаем, что к 1 июля процесс по Джанкойскому машзаводу, должен как минимум стартовать и быть в динамике, набирая обороты, - резюмировал Сергей Аксенов.

Подводя итоги уходящего года, глава республики высоко оценил работу Корпорации развития Крыма и отметил, что коллектив «настроен на решение поставленных задач». Среди которых создание комфортных и прозрачных условий для инвесторов.

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