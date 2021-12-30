Правительство Москвы профинансирует ремонт 40 общественных территории и 110 дворов Крыма

В следующем году работы по благоустройству продолжатся Фото: Анна КИРИЕНКО

Правительство Москвы в следующем году профинансирует ремонт 40 общественных территории и 110 дворов Крыма. Проекты благоустройства проверит республиканское Министерство ЖКХ.

- Количество средств будет выше и позволят кратно увеличить количество ремонтируемых территорий, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Я вас обязываю просматривать проектную документацию на стадии подготовки: скамейки в грязь устанавливают при благоустройстве, караул! Недопустимая ситуация.

До назначения нового главы администрации Симферополя курировать благоустройство крымской столицы будет министр ЖКХ Сергей Донец. Ему предстоит не только добиться завершения брошенных подрядчиками дворов и центральной площади им. Ленина, но и выверить на местности проекты предстоящего ремонта.

По итогам этого года 700 миллионов из 2,2 миллиардов рублей от правительства Москвы на благоустройство городов Крыма остались в казне. Не завершен ремонт 24 придомовых территорий - 12 в Керчи и 12 в Симферополе, и 4 общественных пространств — 3 в Керчи и площади Ленина в Симферополе.

В следующем году правительство Москвы направит 14,8 миллиардов рублей на благоустройство крымских городов и модернизацию здравоохранения.

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