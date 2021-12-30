Синоптики предупредили о сильном ветре и мокром снеге в Крыму до 2 января

Из-за прохождения фронтальных разделов в ближайшие дни в регионе будут идти дожди и мокрый снег Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Крыму до 2 января объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, из-за прохождения фронтальных разделов в ближайшие дни в регионе будут идти дожди и мокрый снег.

- В южных, центральных и восточных районах очень сильных осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м\с, 2 января порывы до 25 м\с, - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Синоптики предупредили, что при неблагоприятных погодных условиях возникает вероятность ЧС, которые связаны с подтоплением территорий, авариям на сетях. Также возможны нарушения в движении транспорта.

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