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Экономика30 декабря 2021 12:25

В следующем году по ФЦП Крым получит почти 78 миллиардов рублей

Предстоит выполнить 296 пунктов плана
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Строительно-монтажные работы начнутся уже в феврале

Строительно-монтажные работы начнутся уже в феврале

Фото: Анна КИРИЕНКО

В следующем году по Федеральной целевой программе Крым получит на развитие инфраструктуры почти 78 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

- В 2022 году по ФЦП количество мероприятий и средств больше, - подчеркнул он. - 77,8 миллиарда рублей на 296 мероприятий, тогда как в этом году было 85.

По словам премьер-министра, на 2022 год заключены 75 соглашений. У глав муниципалитетов есть возможность до 1 февраля заключить все контракты и приступить к работам.

В 2021 году на мероприятия по ФЦП Крым получил 33,7 миллиарда рублей.

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