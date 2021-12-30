В следующем году по ФЦП Крым получит почти 78 миллиардов рублей

Строительно-монтажные работы начнутся уже в феврале Фото: Анна КИРИЕНКО

В следующем году по Федеральной целевой программе Крым получит на развитие инфраструктуры почти 78 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

- В 2022 году по ФЦП количество мероприятий и средств больше, - подчеркнул он. - 77,8 миллиарда рублей на 296 мероприятий, тогда как в этом году было 85.

По словам премьер-министра, на 2022 год заключены 75 соглашений. У глав муниципалитетов есть возможность до 1 февраля заключить все контракты и приступить к работам.

В 2021 году на мероприятия по ФЦП Крым получил 33,7 миллиарда рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50