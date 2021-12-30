Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 31 декабря 2021

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
31 декабря на Крымском полуострове запланированы отключения электричества, которые обойдут стороной Симферополь, и затронут лишь часть Севастополя. Причина – ремонт электросетей и трансформаторной подстанции.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
без отключений
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 16.00
пр. Генерала Острякова 185-а,189-а,225-а,225-б,225-д,227-г, 189-191(нечет),195,215-227
с 8.00 до 16.00 часов
пер. Водосточный 2-А,2-4,1-а,1
про. Средний 4,5
ул. Громова 22-а,22-40,11-21
ул. Лодочная 4-14,3-5
ул. Михайловская 6,1
ул. Парусная
ул. Пьянзина 18-22,26-50,13-А,13-29
про. Невский 8,7-15;
ул. Невская 4-А,2-48,19-21,25-27
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