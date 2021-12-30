Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 31 декабря 2021

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 декабря на Крымском полуострове запланированы отключения электричества, которые обойдут стороной Симферополь, и затронут лишь часть Севастополя. Причина – ремонт электросетей и трансформаторной подстанции.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

без отключений

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 16.00

пр. Генерала Острякова 185-а,189-а,225-а,225-б,225-д,227-г, 189-191(нечет),195,215-227

с 8.00 до 16.00 часов

пер. Водосточный 2-А,2-4,1-а,1

про. Средний 4,5

ул. Громова 22-а,22-40,11-21

ул. Лодочная 4-14,3-5

ул. Михайловская 6,1

ул. Парусная

ул. Пьянзина 18-22,26-50,13-А,13-29

про. Невский 8,7-15;

ул. Невская 4-А,2-48,19-21,25-27

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