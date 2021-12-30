Вылов азовской хамсы у берегов Крыма за десять лет сократился в два раза

Специалисты говорят о низкой выживаемости поколений азовской хамсы. Фото: Архив КП.

Вылов азовской хамсы в Крыму за десять лет сократился более чем в два раза. Как сообщил КП начальник центра водных биологических ресурсов Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Валерий Лужняк, это связано с низкой выживаемостью рыбы. Отсюда и сокращение ее промысловых запасов.

- Сокращение вылова азовской хамсы связано с тем, что, начиная с 2012 года отмечается последовательное снижение запаса азовской хамсы – с 300 тысяч тонн в 2011 году до 100 тысяч тонн в 2021 году. Все эти годы характеризовались низкой выживаемостью поколений хамсы, - отметил Лужняк.

По состоянию на середину декабря в ходе осенней путины вылов флотом азовской хамсы, по информации специалиста, составил порядка 7,5 тысяч тонн, что практически достигло уровня осенней добычи хамсы в прошлом году. Этому способствовало то, что в третьей декаде ноября хамса сформировала зимовальные скопления на участке от мыса Меганом до Феодосийского залива, где успешно облавливалась траловым флотом. Общий вылов азовской хамсы за неполный 2021 год составил 11,791 тысяч тонн.

При этом вылов черноморской хамсы в последние три года находится на стабильно высоком уровне и превышает 7,7 тысяч тонн.

Хамсовая путина в Крыму в этом году заканчивается 31 декабря.

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