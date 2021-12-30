В Симферополе приняли решение о сносе еще 13 незаконных объектов

Более 10 нелегальных строений выявили в Симферополе Фото: "КП" Архив

Специальная комиссия в Симферополе приняла решение о сносе еще 13 незаконных объектов в городе, сообщили в пресс-службе местной администрации. Уточняется, что рассматривались материалы по ряду объектов и самовольных построек, размещенных без предварительного согласования с властями города.

- По итогам заседания членами коллегиального органа было принято решение о сносе 13 объектов, среди которых 3 капитальных и 10 нестационарных. Работники профильных структурных подразделений регулярно проводят мероприятия по выявлению таких незаконных построек, - приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации города Владимира Кима.

Кроме того, специалисты рассматривают материалы не только по тем объектам, которые были выявлены сотрудниками городской администрации, но и по постройкам, о которых сообщают жители Симферополя.

Напомним, в крымской столице регулярно ведется работа по выявлению нелегальных строений. Специалисты выясняют, кто является собственником объекта, после чего информируют владельца о необходимости его демонтировать.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50