Расписание движения маршруток в Симферополе с 31 декабря по 2 января

В связи с новогодними праздниками движение общественного транспорта в городе изменено Фото: "КП" Архив

В связи с новогодними праздниками движение троллейбусов и автобусов в Симферополе с 31 декабря по 2 января изменено, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В новогоднюю ночь троллейбусы и автобусы предприятия ГУП РК «Крымтроллейбус» будут курсировать по городским маршрутам до 01 часов 00 минут 1 января в сокращенном выпуске, - говорится в сообщении.

Также 1 января маршруты под номерами 5, 9, 12А, 12Б, 22, 93, 13А выходят без изменений. Маршруты под номерами 6, 8, 50, 63, 78, 88, 95, 100 в первую половину дня сокращены до 2-3 машин, с сохранением первых выпусков. С 13.00 на всех маршрутах полный выпуск согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что в Симферополе перекрыли движение на улице Горького на время праздников. На месте круглосуточно дежурит эвакуатор.

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