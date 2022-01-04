Погода на 4 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Крыму хороший зимний день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 января на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Северо-западный ветер до 15 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…+10°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +7…+10°, западный ветер 2-21 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +7…+19°, западный ветер 6-11 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +5…+8°, юго-западный ветер 3-13 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +5…+9°, северо-западный ветер 5-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +6…+8°, северо-западный ветер 5-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +3…+8°, скорость юго-западного ветра 5-12 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +7…+11°.

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