В Севастополе две недели ищут 14-летнюю девочку

Диана Гордиенко. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове бесследно исчез подросток.

- Пропала #Гордиенко Диана Дмитриевна, 14 лет (2007 года рождения) город Севастополь, - сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым, отметив, что с 27 декабря 2021 года родные и близкие девочки не знают, где она, и что с ней.

Две недели прошло, как девочка исчезала, но пока поиски не дали результата.

Приметы Дианы Гордиенко: 160 сантиметров рост, худенькая, карие глаза, волосы красно-рыжего цвета, длиной до плеч.

Всех, кто располагает информацией о несовершеннолетней жительнице Севастополя, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112. Звонки бесплатные.

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