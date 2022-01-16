Где в Симферополе и Севастополе 17 января отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 января отдельные районы Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ останутся без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Железнодорожная, 4-10 (чет), 1-5 (нечет)

ул. Гагарина, 20, 22, 22а, 24, 28-36 (чет)

ул. Кубанская, 4-8 (чет)

ул. Мазанская, 2-12 (чет), 1-13/4 (нечет)

ул. Нижнегорская, 1-26

пер. Нижнегорский, 1, 2, 4

пр. Победы, 211б-231 (нечет)

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. С.Лазо, 3

ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Геническая, 8-18/12 (чет), 5-17 (нечет)

ул. Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет)

ул. Кубанская, 3-9 (нечет)

пер. Косогорный, 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 28-48 (чет), 25-77 (нечет)

ул. Кечкеметская, 114

ул. Училищная, 42

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Крестовского 87-в,63,67-85,45

ул. Василия Жукова 102-108,112

ул. Выгонная 6/1

ул. Морской Пехоты 14-г,14-20

ул. Оздоровительная 32

ул. Благодатная пос.2 отд. с/х Зол. балка 32-а,28-А,22-32,40,25/1,19-53

с 8.00 до 16.00

ул. Астраханская 8-а,2-8(чет), 7-а,3-7(нечет)

ул. Черниговская 42, 25

ул. Ярославская 18-а, 2-18(чет), 1-а,11-а,1-15(нечет)

ул. Синопская 26-46(чет), 1-а,31-47(нечет),51,57

ул. Муромская 17-а,1-17(нечет)

с 8.00 до 17.00

село Верхнесадовое – пер. Луганский 1-9(нечет),13; ул. Паршина 4-16(чет),24,1-13(нечет), 17-33(нечет); ул. Севастопольская 66-а,60,62,56,64,66-а,86,88,53-109(нечет),117,2-52(чет),1-49(нечет); пер. Студентов 4-а,2,3,5,13; ул. Титова 12/2,2-34(чет),23-а,7-39(нечет); ул. Чапаева 2-20(чет),1-9(нечет); ул. Гагарина 2-14(чет),1-29(нечет); ул. Фильченкова 4-16(чет), 3-27(нечет); пер. Дорожный 1-11(нечет); ул. Красносельского 2-22(чет),1-27(нечет); пер. Братский 8-12(чет),3,5; ул. Одинцова 2-12(чет),16-24(чет),17-а,1-19(нечет); пер. Подгорный 1-21(нечет); пер. Речной 2-а,2-14(чет),кад.127,1,5-11(нечет); пер. Серневодный 4-10(чет); ул. Цибулько 2-12(чет),1-9(нечет); ул. Пирогова 2-22(чет),1-9(нечет); пер. Мирный 2-10(чет); ПНС «Верхнесадовое №1»

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