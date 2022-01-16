Погода на 16 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 3 градусов

В Крыму зимой дожди наполняют горные ручьи водой.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
16 января на Крымском полуострове, как и накануне снег, дождь, гололедица и норд-вест.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег. Гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°, днем +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе облачно. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер днем северо-западный 10-15 м/с. Гололедица. Столбик термометра ночью и днем на отметке +1…+3°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, всего 0…+3°, северо-западный ветер 2-27 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +2…+3°, северо-западный ветер 5-9 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +1…+2°, северо-западный ветер 7-16 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии 0…+3°, северо-западный ветер 7-16 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +2…+3°, северо-западный ветер 7-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое 0…+2°, скорость северо-западного ветра 7-18 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +5…+11°.
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