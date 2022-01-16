Что произошло за ночь 16 января: под Симферополем случилось ДТП

В ДТП пострадали люди. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Что произошло за ночь 16 января 2022 года. В Крыму на трассе села Доброе Симферопольского района столкнулись легковушки. Видео и фото с места ДТП появились в соцсети.

Прокуратура Керчи добилась выплаты пострадавшим от подтопления 68 млн рублей. Крымских чиновников заставили выдать горожанам материальную помощь.

В Севастополе без вести пропавшую 14-летнюю школьницу обнаружили в обществе 80-летнего мужчины. Подросток исчез из поля зрения родных 27 декабря 2021 года.

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