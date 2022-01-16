Синоптики предупреждают о гололедице в Крыму в воскресенье

Неделя в Крыму была морозной. Фото: Александра Тимощенко

В воскресенье, 16 января в Крыму прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром местами снег, днем без существенных осадков. Об этом говорится в сообщении крымского Гидрометцентра.

- На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°, днем +1…+3,- сообщают синоптики.

МЧС в свою очередь прогнозирует на 16 января усиление ветра до 30 м/с, что может привести к чрезвычайным ситуациям – повреждениям крыш домов, рекламных конструкций, падению деревьев и обрыву проводов.

В горных и предгорных районах Крыма, по сообщению ГУ МЧС РК, возможны сход оползней и просадка грунта.

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