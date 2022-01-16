До конца года в Керчи отремонтируют 100 дворов

Глава Совмина обошел дворы в Керчи. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

До конца 2022 года в Керчи отремонтируют около 100 дворов. Об этом после визита в Керчь сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

- В ходе осмотра дворовых территорий определены наиболее сложные, проблемные объекты, которые исходя из приоритетности будут отремонтированы в первую очередь в текущем году,- отметил Гоцанюк.

Благоустраивать придомовые территории, по словам главы Совмина, будут за счет федерального бюджета.

По его словам, общая проблема, свойственная для всех городов и районов Крыма, в том числе и Керчи состояние внутридворовых дорог. Кроме того, значительная часть домов нуждаются в обновлении фасадов, о чем просят и сами жители.

Ранее МЧС начало проверки многоэтажек Керчи. Перед этим глава республики Сергей Аксенов поручил чиновникам зайти в каждый жилой дом города и выявить проблемные места.

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