В Крыму восстановили электроснабжение населенных пунктов, пострадавших от непогоды

Из-за сильного ветра в субботу без света остались три населенных пункта в Крыму.

Электроснабжение пострадавших от непогоды населенных пунктов полностью восстановили в Крыму. Об этом сообщил глава МЧС Сергей Садаклиев.

- Отключения энергоснабжения происходили на территории 3 муниципальных образований республики Крым. Всего под отключение попали 25 населённых пунктов,- отметили в МЧС.

Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.

Мокрый снег 16 января выпал в Симферополе, Керчи, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Максимальные порывы ветра зарегистрированы на горе Ай-Петри - 33 м/с и в Ялте - 31 м/с.

В МЧС зафиксировали несколько связанных с непогодой происшествий, которые все были оперативно ликвидированы. В частности упавшее дерево повредило автомобиль и троллейбусную линию в Крыму.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50