Что произошло за ночь 17 января: в Крыму закрыли парк львов «Тайган» и зоопарк «Сказка»

К лету зоопарки планируют открыть. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 17 января 2022 года. Парк львов «Тайган» и зоопарк «Сказка» в Крыму закрылись из-за лицензии. О сокращении коллекции животных из-за новых требований речь не идет.

У парикмахеров Керчи аншлаг перед возвращением QR-кодов. C 17 января в общественных местах снова начнет действовать пропускной режим.

В Севастополе подростки жестко избили сверстника. Драка между школьниками произошла в пятницу во дворе жилого дома. Двое старшеклассников отвели сверстника на спортплощадку и стали бить ногами. Удары приходились парню по голове, спине и груди.

До конца года в Керчи отремонтируют 100 дворов. Основная проблема дворов – дороги и фасады домов.

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