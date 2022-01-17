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Общество16 января 2022 22:05

Погода на 17 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 7 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 17 января 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Крымские горы припорошило снегом.

Крымские горы припорошило снегом.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 января на Крымском полуострове синоптики обещают местами небольшой мокрый снег, дождь.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего +2…+6°, юго-западный ветер 4-21 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +3…+7°, юго-западный ветер 8-18 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи -1…+6°, юго-западный ветер 4-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии 0…+7°, юго-западный ветер 3-16 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +3…+7°, юго-западный ветер 6-17 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое 0…+6°, скорость южного ветра 3-16 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +5…+11°.

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