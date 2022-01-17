Крымский город Саки возглавил топ-5 популярных направлений оздоровительного отдыха летом 2022

Саки славятся целебными грязями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, какие «лечебные» направления пользуются спросом у россиян, которые планируют летний отдых.

Эксперты сайт бронирования жилья Tvil.ru, изучив данные брони на лето 2022 года, узнали самые востребованные направления для отдыха и лечения.

- Лечебные грязи города Саки, минводы в Анапе, Кисловодске и Светлогорске, горнобальнеологический легочный курорт Чемал в республике Алтай, - озвучили аналитики курорты, которые вошли в рейтинг.

Топ-5 популярных направлений оздоровительного отдыха летом 2022 (средняя цена в рублях на бронь жилья в сутки):

Саки, 2993

Анапа, 2631

Кисловодск, 1819

Светлогорск, 5500

Чемал, 3450

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