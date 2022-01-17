Датчики дыма установили в домах многодетных семей в Крыму

Датчики дыма установили в домах многодетных семей Симферопольского района. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Автономные дымовые пожарные датчики установили в шести домах многодетных семей Симферопольского района. Благодаря этому жильцы смогут вовремя обнаружить источник возгорания и своевременно принять противопожарные меры.

- При этом система не требует обслуживания специализированной организацией и легко устанавливается на потолке, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы ГУ МЧС по РК.

Специалисты рассказали жильцам о принципах работы устройств, показали, как ими пользоваться, а также напомнили про меры пожарной безопасности в доме. Всего за прошлый год в Крыму было установлено 578 автономных дымовых пожарных извещателей.

Напомним, ранее в Большой Ялте была запланирована масштабная проверка пожарной безопасности. Также ускоряется установка датчиков дыма в домах многодетных семей.

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