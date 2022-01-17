Керчанин обокрал мебельный цех на 45 тысяч рублей

В Симферополе задержали мужчину, обокравшего мебельный цех Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе задержали 38-летнего жителя Керчи, который обчистил цех по производству мебели на 45 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что попал в помещение через незапертую дверь и вынес оттуда столько, сколько мог унести в руках за один раз. Все похищенное он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на себя.

- Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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