В Крыму на пьяного водителя без прав завели уголовное дело

На парня, который не в первый раз садится за руль в пьяном виде, завели уголовное дело. Фото: сриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

В Ленинском районе Крыма задержали пьяного 22-летнего парня, который, напившись, сел за руль и направился к другу. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, он никогда не получал водительские права.

- Он, проигнорировав требование об остановке, продолжил движение и попытался скрыться. Полицейские начали преследовать водителя, парень съехал на обочину, - говорится в сообщении.

На нарушителя составили протокол, а также забрали у него машину, эвакуировав ее на спецстоянку. От прохождения теста на состояние опьянения парень отказался. Выяснилось, что ранее он уже попадал в поле зрение правоохранителей за аналогичное нарушение. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пьяный симферополец пытался угнать автомобиль росгвардейца. Позже выяснилось, что мужчина находится в региональном розыске.

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