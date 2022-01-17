В Симферополе легковушка врезалась в автобус с пассажирами

Легковушка и автобус «притерлись» боком. Фото: скриншот из видео/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/vk

Вчера, 16 января, в Симферополе на перекрестке улиц Чехова и Пролетарская произошло ДТП. Водитель автомобиля «Шкода» пытался повернуть направо, видя, что этот же маневр совершает большой автобус марки «ЛИАЗ». Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе отдела пропаганды крымского управления ГИБДД, ни пассажиры, ни водители в аварии не пострадали. На кадрах видно, что легковой автомобиль и автобус «притерлись» боком. В комментариях между пользователями разгорелся спор о том, кто все-таки является виновником аварии.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с места аварии микроавтобуса с 8 пассажирами в Кировском районе. Иномарка, в которой находились водитель и пассажиры, опрокинулась на бок.

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