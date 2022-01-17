В Крыму и Севастополе 17 января 2022 выявлено 148 случаев заражения коронавирусом

Количество выздоровевших за сутки составляет 155 человек Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировали 148 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии было выявлено 128 428 заболевших Covid-19

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 655 человек, - отметили в пресс-службе ведомства.

Количество выздоровевших за сутки составляет 155 человек, выздоровевших за весь период - 119 833.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое на утро 17 января выявили 121 новый случай COVID-19. 35 человек выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 51 года до 85 лет.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 965 человек. В настоящий момент выздоровели 51 004 человека, 1 908 умерли, - отметили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50