Некоторые улицы Симферополя остались без воды 17 января

Жителям указанных улиц следует сделать запасы питьевой воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе некоторые улицы 17 января остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 17.00 ввиду ремонтных работ в крымской столице краны будут сухими на улицах Малофонтанная, Нижнегоспитальная, Пограничников, Краснознаменная, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также в Симферополе в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения в селе Акрополис на улице Таврической, 21 до 17.00 будет ограничено водоснабжение на улице Таврической.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 17 января отключат электричество. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

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