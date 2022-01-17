Некоторые улицы Симферополя остались без воды 17 января

Жителям указанных улиц следует сделать запасы питьевой воды
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Симферополе некоторые улицы 17 января остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».
Так, до 17.00 ввиду ремонтных работ в крымской столице краны будут сухими на улицах Малофонтанная, Нижнегоспитальная, Пограничников, Краснознаменная, а также на прилегающих улицах и переулках.
Также в Симферополе в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения в селе Акрополис на улице Таврической, 21 до 17.00 будет ограничено водоснабжение на улице Таврической.
Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 17 января отключат электричество. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.
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