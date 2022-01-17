Крымчанке грозит 5 лет тюрьмы за кражу 6 тысяч рублей из такси

Из кошелька женщина вытащила 6 тысяч рублей и положила его обратно. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе 57-летняя местная жительница украла из кошелька, брошенного в такси, шесть тысяч рублей. Ее задержали после того, как в полицию с заявлением о пропаже обратилась пострадавшая.

Как пишет КИА, 22-летняя девушка, выходя из такси, оставила в салоне свой кошелек. Сразу после нее в машину села 57-летняя женщина, которая решила не сообщать о находке на заднем сидении водителю, вытащила из кошелька шесть тысяч рублей и положила его обратно.

- Подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. В содеянном она призналась и возместила ущерб потерпевшей, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Теперь нарушительнице грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что керчанин обокрал мебельный цех на 45 тысяч рублей. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50