Бывший замдиректора «Севастопольского автодора» пойман на взятке в 1,7 миллиона рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего заместителя директора по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский автодор» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший замдиректора «Севастопольского автодора» пойдет под суд за взятку в 1,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.

По версии следствия, мужчина помог руководителю коммерческой организации заключить договоры на поставку запасных частей для техники без проведения конкурса. Однако довести дело до конца у него не получилось, так как при невыясненных обстоятельствах посредник потерял деньги, предназначенные для взятки.

Кроме того, бывший замдиректора по предварительному сговору со вторым фигурантом дела – представителем коммерческой организации – заключил контракты на поставку товаров по завышенной стоимости. В результате было украдено более 1,7 миллиона рублей.

- Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудника администрации Алушты поймали на взятке в 300 тысяч рублей. Против него расследуется уголовное дело.

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