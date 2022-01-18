Погода на 18 января 2022 года в Крыму и Севастополе: снег с дождем, воздух прогреется до плюс 6 градусов

В Крыму синоптики обещают снег. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 января на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Синоптики обещают ветер с порывами до 22-27 м/с., снег – обыкновенный и мокрый. Никто не отменял «день жестянщика» - на дорогах хозяйничает гололедица.

- В Симферополе облачно Мокрый снег, снег, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцетре.

В городе-герое Севастополе облачно. Снег. Днем северо-западный ветер до 20 м/с. Днем столбик термометра покажет 0…+2°, а к вечеру опуститься до 0…-2°, что спровоцирует на дорогах гололедицу.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего -2…+6°, северо-западный ветер 4-22 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Евпатории 0…+6°, северо-западный ветер 8-18 м/с. Переменная облачность небольшой дождь.

В Керчи -1…+5°, северо-западный ветер 9-18 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Феодосии -2…+5°, юго-западный ветер 3-16 м/с. Переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Черноморском 0…+5°, юго-западный ветер 6-17 м/с. Переменная облачность, снег с дождем.

В Джанкое -2…+5°, скорость южного ветра 3-16 м/с. Облачно, небольшой снег с дождем.

Вода в Черном море +6…+10°.

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