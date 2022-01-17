Экс-мэр Евпатории, попавшийся на махинациях с землей, пытается выйти из колонии досрочно

Андрей Филонов. Фото: личная страница Facebook

Бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов, который в настоящее время отбывает наказание за превышение должностных полномочий, добивается условно-досрочного освобождения. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Верховного суда Республики Крым, материалы дела поступили в суд.

В марте прошлого года, при рассмотрении уголовного дела, судебная коллегия пришла к выводу о необходимости изменить приговор суда первой инстанции.

- Действия осужденного были переквалифицированы с части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ на пункт «в» части 3 286 УК РФ за каждое совершенное преступление, - уточнили в пресс-службе суда.

Судебное заседание в Верховном Суде Республики Крым назначено на 8 февраля 2022 года.

Напомним, Андрея Филонова задержали сотрудники ФСБ в апреле 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Его обвиняли в махинациях с земельными участками, в результате чего городскому бюджету был нанесен ущерб в размере 80 миллионов рублей. В октябре 2020 года Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор, признав Филонова виновным. Его приговорили к трем годам и восьми месяцам в колонии-поселении. Позже Верховный суд РК увеличил этот срок до 6 лет 6 месяцев.

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