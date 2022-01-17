Часть Симферополя и Севастополя 18 января останется без света

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 января часть Симферополя и Севастополя останется без света. Причина «отключек» - ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Кубанская, 4-8 (чет)

ул. Мазанская, 2-12 (чет), 1-13/4 (нечет)

ул. Нижнегорская, 1-26

пер. Нижнегорский, 1, 2, 4

пр. Победы, 211б-231 (нечет)

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. С.Лазо, 3

ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Геническая, 8-18/12 (чет), 5-17 (нечет)

ул. Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет)

ул. Кубанская, 3-9 (нечет)

пер. Косогорный, 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 28-48 (чет), 25-77 (нечет)

ул. Кечкеметская, 114

ул. Училищная, 42

ул. Киевская, 100, 104, 106, 108, 112

ул. Кубанская, 4-8 (чет), 3-9 (нечет)

ул. Мазанская, 2-12 (чет), 1-13/4 (нечет)

ул. Нижнегорская, 2-26 (чет), 1-25 (нечет)

пер. Нижнегорский, 2-4 (чет), 1

пр. Победы, 211б-231 (нечет)

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. С.Лазо, 3; ул. Полюсная, 6-36 (чет),

1-15 (нечет); ул. Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Геническая, 8-18/12 (чет), 5-17 (нечет)

ул. Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет)

пер. Косогорный, 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 28-48 (чет), 25-77 (нечет)

ул. Кечкеметская, 114; ул. Училищная, 42

ул. Рождественская 18-62 (чет), 19-43 (нечет)

ул. Дмитриева 8-70 (чет), 9-59 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

пр-т Античный 11-а

ул. Тараса Шевченко 8-Б

пр. Октябрьской Революции 52-В

пр. Столетовский 5

ул. Колобова 2

ул. Маячная 34-Б,42-А,44-Б,4-32,38-42,38/1,32-В

пр. Столетовский 3-А

ул. Героев Бреста 94

с 8.00 до 16.00

ул. Ватутина 6-24,9/2,11-23

ул. Дундича 2-8,1-11

ул. Федько 34-38

ул. Кочубея 56-58

ул. Пархоменко 14-30,3-27

ул. Террасная 12-30,5

с 8.00 до 16.00

Сахарная головка – ул. Передовая (тепличный комплекс)

с 8.00 до 17.00

село Верхнесадовое – пер. Луганский 1-9(нечет),13; ул. Паршина 4-16(чет),24,1-13(нечет), 17-33(нечет); ул. Севастопольская 66-а,60,62,56,64,66-а,86,88,53-109(нечет),117,2-52(чет),1-49(нечет); пер. Студентов 4-а,2,3,5,13; ул. Титова 12/2,2-34(чет),23-а,7-39(нечет); ул. Чапаева 2-20(чет),1-9(нечет); ул. Гагарина 2-14(чет),1-29(нечет); ул. Фильченкова 4-16(чет), 3-27(нечет); пер. Дорожный 1-11(нечет); ул. Красносельского 2-22(чет),1-27(нечет); пер. Братский 8-12(чет),3,5; ул. Одинцова 2-12(чет),16-24(чет),17-а,1-19(нечет); пер. Подгорный 1-21(нечет); пер. Речной 2-а,2-14(чет),кад.127,1,5-11(нечет); пер. Серневодный 4-10(чет); ул. Цибулько 2-12(чет),1-9(нечет); ул. Пирогова 2-22(чет),1-9(нечет); пер. Мирный 2-10(чет); ПНС «Верхнесадовое №1»

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