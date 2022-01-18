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Общество18 января 2022 4:01

Что произошло за ночь 18 января: в Ялте могут закрыть крокодиляриум

Что произошло за ночь 18 января в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Ялтинский крокодиляриум могут закрыть. Фото: Виктор Жиленко/FB

Ялтинский крокодиляриум могут закрыть. Фото: Виктор Жиленко/FB

Что произошло за ночь 18 января 2022 года. Ялтинский крокодиляриум, который во время потопа в Крыму пострадал не меньше других, вновь ждут неприятности. Основная проблема объекта - несоответствие площади аквариумов для содержания животных. Но как поступить с животными в случае полного закрытия, никто пока не решил.

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