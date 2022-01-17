Запасы Симферопольского водохранилища увеличились в пять раз с прошлой зимы

Январские осадки наполнили крымские водохранилища Фото: Виталий ПАРУБОВ

Обильные осадки в декабре и январе значительно пополнили запасы крымских водохранилищ. Аянское водохранилище - эталон наполняемости, учитывая, что еще зимой прошлого года оно было практически сухим. Не отстает и Симферопольское водохранилище, наполняемость которого увеличилась за год практически в пять раз.

- Объем воды в Симферопольском водохранилище в прошлом году на этот момент составлял порядка трех с половиной миллионов. То есть уровень воды увеличился значительно в сравнении с прошлым годом, - сообщил корреспонденту телеканала «Миллет» заместитель директора ГБУ РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации» Эрвин Каримов.

По его словам, сейчас объем запасов Симферопольского водохранилища составляет почти семнадцать миллионов кубометров, поэтому крымчане могут на время забыть об остром дефиците воды в регионе.

По словам доцента Агротехнологической академии КФУ имени В.И. Вернадского, климатолога Владимира Ряба, в будущем количество осадков превысит норму, даже если мощных ливней, как в прошлом году, больше не будет.

Ранее сообщалось, что за месяц крымские водохранилища наполнились на 20,7 миллиона кубов воды. Этому способствовали обильные осадки, выпавшие на речных бассейнах.

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