Крымчане переплатили за вывоз мусора 88 миллионов рублей

«Крымэкоресурсы» незаконно насчитали себе 88 млн рублей расходов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

ГУП РК «Крымэкоресурсы» в 2019 году необоснованно включило в тарифы по вывозу твердых коммунальных отходов более 88 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Из выручки госпредприятия уже исключили 77 миллионов рублей. Административное дело об исключении еще 11 миллионов рублей будет рассмотрено Верховным Судом Крыма.

- Данные меры позволили избежать роста тарифов на услуги предприятия в 2022 году для отдельных категорий потребителей, - уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что «Крымэкоресурсы» намерены взыскать 400 миллионов рублей с должников. Более 87 тысяч крымчан не производили оплату вывоза мусора с января 2019 года.

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