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Происшествия17 января 2022 13:57

Крымчане переплатили за вывоз мусора 88 миллионов рублей

Из выручки госпредприятия уже исключили 77 миллионов рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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«Крымэкоресурсы» незаконно насчитали себе 88 млн рублей расходов

«Крымэкоресурсы» незаконно насчитали себе 88 млн рублей расходов

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

ГУП РК «Крымэкоресурсы» в 2019 году необоснованно включило в тарифы по вывозу твердых коммунальных отходов более 88 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Из выручки госпредприятия уже исключили 77 миллионов рублей. Административное дело об исключении еще 11 миллионов рублей будет рассмотрено Верховным Судом Крыма.

- Данные меры позволили избежать роста тарифов на услуги предприятия в 2022 году для отдельных категорий потребителей, - уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что «Крымэкоресурсы» намерены взыскать 400 миллионов рублей с должников. Более 87 тысяч крымчан не производили оплату вывоза мусора с января 2019 года.

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