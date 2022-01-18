Южный берег Крыма заносит снегом: 5 атмосферных фото Гурзуфа в январе 2022

Аю-Дагу к лицу белое. Фото: Алекс Кедми/VK

Крым в ледяных объятьях красотки Зимы. Новый год прошел при плюсовых температурах. Ближе к Крещению на полуостров нагрянули морозные деньки, которые присыпали южный край снежком.

В Гурзуфе не очень уютный день. Фото: Алекс Кедми/VK

На дорогах и вовсе куражится зловредная гололедица.

Котики - талисман ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK

Курортное местечко у подножия Медведь-горы тоже попало под влияние непогоды.

- Гурзуф, снег в середине января, - так талантливый фотограф Алекс Кедми назвал свои снимки, которыми порадовал своих подписчиков в соцсети.

Памятники, будто лаком покрыли. Фото: Алекс Кедми/VK

Неуютно здесь и не только живым людям, и памятникам.

Пальмам не по душе понижение температуры воздуха. Фото: Алекс Кедми/VK

Особенно жалко нежные заморские растения, которые могут погибнуть от мороза и снега.

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