Житель Симферополя в квартире хранил огнемет

Реактивный пехотный огнемет «Шмель» . Фото: Википедия

У жителя Симферополя оперативники изъяли предмет, «внешне схожий на реактивный пехотный огнемет «Шмель» и охотничьи патроны. Оружие мужчина хранил в собственной квартире в центре города. Об этом КП стало известно из собственных источников.

- Мужчина пояснил, что оружие в качестве сувенира ему подарил знакомый 20 лет назад. И все это время он хранил его у себя,- отметил источник.

Реактивный пехотный огнемет «Шмель» представляет собой гранату, начинённую огнесмесью. Во время войны в Афганистане такие огнеметы получили название «Шайтан-труба».

Хранивший у себя «сувенир» 47-летний мужчина ранее не был судим. Теперь в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

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