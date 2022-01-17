В Джанкое женщина украла вывеску с аптеки

В Джанкое украли вывеску с аптеки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Джанкое местная жительница украла вывеску с надписью «Аптека». Как стало известно КП из собственных источников, размер вывески женщину не испугал: 6 метров в длину и почти метр в ширину.

- Стоимость украденной вывески 10 тысяч рублей, ущерб классифицирован как значительный, - отметил источник КП-Крым.

Похитительницу вывески полиция обнаружила быстро. Ею оказалась 47-летняя местная жительница. Женщина нигде не работает. Для чего ей понадобилась рекламная вывеска- неизвестно.

Правоохранители оформили ей явку с повинной. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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