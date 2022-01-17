Крым и Сирия намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Делегация из Сирии прибыла в Крым для обсуждения сотрудничества в торговле и туризме

Правительственная делегация из Сирийской Арабской Республики (САР) прибыла в Крым с официальным визитом для обсуждения сотрудничества в торговле и туризме. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Визит сирийских чиновников в Крым продлится два дня.

- Рад приветствовать делегацию Сирийской Арабской Республики во главе с министром экономики и внешней торговли САР Мухаммадом Самер аль-Халилем. Готовы и далее выполнять поручения Президента и МИДа России, развивая российско-сирийские отношения, - сообщил глава Крыма.

Возглавляет группу делегатов министр экономики и внешней торговли САР Мухаммад Самер аль-Халиль. В нее также вошли заместители глав министерства туризма и транспорта Сирии.

С крымскими властями обсуждались вопросы взаимного сотрудничества. Разрабатывается план совместной работы по реализации соглашения о торгово-экономическом партнерстве, а также о соглашении по совместной работе в курортно-туристической сфере.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют провести форум российско-кубинской дружбы. Республики могут наладить взаимовыгодное сотрудничество.

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