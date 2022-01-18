До 4 лет грозит бездомному за кражу и грабеж в Симферополе

Безработный за сутки совершил кражу и грабеж в Симферополе. Фото: скриншот из видео/МВД по РК

В Симферополе задержали 35-летнего мужчину без определенного места жительства, который за сутки совершил кражу и грабеж, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Ночью, распивая алкоголь с приятелями, он сорвал с одного из собутыльников золотую цепочку, от которой поспешил избавиться, испугавшись, что ее обнаружат при обыске.

- Сотрудники полиции установили, что подозреваемый, подрабатывал в строительной организации и за сутки до совершенного грабежа, похитил у одного из работников 4 тысячи рублей, которые потратил на собственные нужды, - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела. Теперь нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что керчанин обокрал мебельный цех на 45 тысяч рублей. Мужчине грозит до 5 лет заключения.

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