Десятки улиц Симферополя остались без воды до вечера 18 января

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Мария ЛЕНЦ

В Симферополе 18 января по некоторым адресам нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

В связи с плановым ремонтом на сетях холодного водоснабжения до 17.00 краны будут сухими по адресам: улица Тарабукина, улица Бархатовой, улица Долетова, улица Дарвина, улица Нестерова, улица Токарева, улица Жирова, улица Цветочная, улица Скифская, улица Связистов, улица Винницкая, переулок Конечный, улица Петровская Балка, улица Крылова, улица Коммунальная, улица С. Перовской, улица Пирогова, улица Дацуна, улица Б. Хохлова, улица И. Голубца, улица З. Рухадзе, улица Ген. Родионова, а также прилегающие улицы и переулки.

Также до 15.00 в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения на улице Узловой, 12 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Г.Сталинграда 3, 7а, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 31, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, до 18.00 в связи аварией на сетях холодного водоснабжения на улице Гер. Сталинграда, 12 без воды остались жители улиц Г.Сталинграда, М.Донского, Узловая, Комсомольская, Иртышская, Енисейская, Обская, а также жители села Перово (частично) и прилегающих улиц и переулков.

Ранее сообщалось, что часть Симферополя и Севастополя 18 января останется без света. На Крымском полуострове приводят в порядок электросети.

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