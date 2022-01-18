Аксенов назначил новых ответственных за дорожное и гражданское строительство

Новые руководители будут отвечать за проекты 2022 года. Фото: Пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о назначении новых ответственных за дорожное и гражданское строительство в регионе вместо уволенных 17 января троих чиновников.

Пост министра жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма занял Никита Тарасов, до этого работавший в заместителях у министра строительства и архитектуры. На должность начальника ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» из дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры ГКУ «Инвестстрой» перешел Максим Тарасов. Руководить ГУП РК «Крымавтодор» будет Максим Демин. В открытых источниках человек с такими данными значится среди бывших руководителей филиала «Донецкого облавтодора».

Накануне по собственному желанию ушли с должностей министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Максим Скорин, начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Валерий Васякин и директор ГУП РК «Крымавтодор» Сергей Николаевич Красюк.

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