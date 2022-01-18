Штормовой ветер и дождь бушевали в Керчи ночью 18 января

Вид на Крымский мост со стороны Керчи. Фото: Владимир Мордунов.

Снеговые тучи решили снова обойти Керчь стороной. В отличие от Симферополя, где коммунальные службы с самого утра заняты расчисткой дорог от свежевыпавшего снега, в Керчи этой ночью бушевал порывистый ветер и несколько часов не переставая шел дождь.

Однако, как рассказали КП-Крым в крымском Гидрометцентре, уже во второй половине дня вторника 18 января на Керченском полуострове ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. При этом будет держаться еще плюсовая температура. Но уже к ночи столбики термометров опустятся по минусовой отметки.

- Все это подмерзнет и будет гололедица, - предупредили в Гидрометцентре.

В ночь на 19 января в Керчи ожидается мороз до -1 градуса, днем в среду температура воздуха не поднимется выше - 2. По данным метеослужб на Крещение в Керчи вероятен снег.

Этой зимой снега в Керчи практически не было. Небольшой снежок, который выпал в декабре и начале января, быстро растаял и не успел порадовать местных по-настоящему зимней погодой.

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