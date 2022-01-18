Улицу Симферополя хотят назвать именем подполковника, погибшего в Сирии

Одну из улиц крымской столицы могут назвать в честь подполковника, который погиб в Сирии. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Одной из улиц Симферополя хотят дать имя подполковника Олега Пешкова, который погиб в Сирии в ноябре 2015 года.

- Кстати по увековечиванию памяти подполковнику Олегу Пешкову. Я думаю, что в ближайшее время одна из улиц Симферополя будет носить его имя, - сообщил в эфире программы «Главное» на «Крым 24» председатель комиссии общественной палаты РК по вопросам защиты исторической правды, культуры и патриотического воспитания Владимир Резанов.

Справка: Олег Пешков - российский летчик, который в 2015 году принимал участие в военных действиях в Сирии. Во время боевого вылета самолет, в котором он находился, сбил турецкий истребитель. Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались, но по ним был открыт огонь с земли. В результате Олег Пешков погиб. Указом президента России от 25 ноября того же года Пешков удостоен звания Героя Российской Федерации.

Напомним также, что Общественная палата Республики Крым уже давно намеревается вернуть старые названия улицам Симферополя. Дело в том, что некоторые улицы названы в честь людей, которые вовсе не имеют отношения к истории полуострова. В частности, улицам Карла Маркса и лейтенанта Шмидта хотят вернуть старые названия Екатерининская и Потемкинская. Чтобы сделать процесс переименования более результативным, к нему предлагалось привлечь горожан.

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