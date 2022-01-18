Где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 19 января 2022

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 января отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без света, потому что идет ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Кубанская, 4-8 (чет), 3-9 (нечет)

ул. Мазанская, 2-12 (чет), 1-13/4 (нечет)

ул. Нижнегорская, 2-26 (чет), 1-25 (нечет)

пер. Нижнегорский, 2-4 (чет), 1

пр. Победы, 211б-231 (нечет)

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. С.Лазо, 3

ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Геническая, 8-18/12 (чет), 5-17 (нечет)

ул. Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет)

пер. Косогорный, 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 28-48 (чет), 25-77 (нечет)

ул. Кечкеметская, 114

ул. Училищная, 42

ул. Рождественская 18-62 (чет), 19-43 (нечет)

ул. Дмитриева 8-70 (чет), 9-59 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 16.00

ул. Молодых Строителей 24-а,24-б,2,6-16(чет),20

с 8.00 до 17.00

ул. Степаняна, 1-5

пр. Гагарина 52

ул. Молодых Строителей, 1-А

ул. Горпищенко, 70-74

с 9.00 до 14.00

ул. Камышовое шоссе, 21-23.

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