Где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 19 января 2022

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 января отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без света, потому что идет ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Кубанская, 4-8 (чет), 3-9 (нечет)
ул. Мазанская, 2-12 (чет), 1-13/4 (нечет)
ул. Нижнегорская, 2-26 (чет), 1-25 (нечет)
пер. Нижнегорский, 2-4 (чет), 1
пр. Победы, 211б-231 (нечет)
ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)
ул. С.Лазо, 3
ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)
ул. Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)
ул. Геническая, 8-18/12 (чет), 5-17 (нечет)
ул. Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет)
пер. Косогорный, 1-15 (нечет)
ул. Хабаровская, 28-48 (чет), 25-77 (нечет)
ул. Кечкеметская, 114
ул. Училищная, 42
ул. Рождественская 18-62 (чет), 19-43 (нечет)
ул. Дмитриева 8-70 (чет), 9-59 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 16.00
ул. Молодых Строителей 24-а,24-б,2,6-16(чет),20
с 8.00 до 17.00
ул. Степаняна, 1-5
пр. Гагарина 52
ул. Молодых Строителей, 1-А
ул. Горпищенко, 70-74
с 9.00 до 14.00
ул. Камышовое шоссе, 21-23.
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