Погода на 19 января 2022 года в Крыму и Севастополе: гололедица и мороз до минус 10 градусов

Температура воды в Черном море +6…+10°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 января на Крымском полуострове, как обещают синоптики, ветер ослабеет, снег пройдет лишь местами. Будет холодно, температура воздуха ночью -5…- 10°, днем до - 6° мороза.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9°; днем -3…-5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно. Небольшой снег. Северный ветер до 20 м/с, днем 9-14 м/с. Столбик термометра ночью и днем будет показывать одно и тоже: -1…-3°. Гололедица.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего -2…-4°, северо-западный ветер 1-16 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории -1…-2°, северо-западный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность.

В Керчи -1…-2°, северо-западный ветер 7-12 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Феодосии -1…-3°, северо-западный ветер 2-16 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском -2…-1°, северо-западный ветер 8-16 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

В Джанкое -2…-5°, скорость южного ветра 3-16 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

Вода в Черном море +6…+10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50